نواب امريكيون يحذرون من استخدام تفويض سابق بشن الحرب لمهاجمة ايران

2019/06/20 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر نواب أميركيون من استخدام تفويض بشن الحرب كان قد أُقر في أعقاب اعتداءات 11 ايلول 2001 لمهاجمة إيران، منتزعين في ذلك إقرارا من الممثل الأميركي الخاص بإيران بأن طهران لم تقف وراء اعتداءات العام 2001.ورفض الممثل الأميركي الخاص بإيران براين هوك مرارا حسم جدل حول ما إذا كان لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب […]

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