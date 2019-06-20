“هبة” معارضة تواجه عادل عبدالمهدي.. هل يصمد “الكهل” أمام العاصفة؟ (تقرير)

2019/06/20 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

يقترب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من دخول نادي

المعارضة السياسية الذي أسّسه ورعاه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وضم حاليًا

تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وسط ترجيحات بانضمام كتل سياسية أخرى إلى تلك

الجبهة.





ووجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، انتقاداً

“ضمنياً” إلى تحالف سائرون حول ما وصفه بـ”التكالب” على المناصب في مجلس

النواب، فيما هدّد البرلمان بالإسراع في حسم اللجان النيابية.

ودعا الصدر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “جميع الكتل السياسية إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، باتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام.

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري

اجتماع طارئ لاحتواء الأزمة

وعلى إثر تلك التوجهات الصدرية، عقد بعض قادة تحالف البناء اجتماعاً “مستعجلاً” مساء الاثنين، في محاولة لاحتواء أزمة “المعارضة” واللجوء إليها من قبل بعض الكتل.





وذكر مصدر سياسي مطلع لـ”النور نيوز” أن

” شخصيات وقادة أحزاب حضروا اجتماعاً في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري،

بحضور ممثلين عن أغلب الأحزاب والكتل المنضوية في تحالف البناء، وناقشوا الأسباب

التي دعت تحالف النصر وتيار الحكمة إلى تبنى خيار المعارضة، في الوقت الراهن،

وتداعيات مثل تلك القرارات على العملية السياسية برمّتها”.





وأضاف اشترط عدم الكشف عن هويته أن ” الاجتماع بحث

أيضاً تلبية مطالب تلك الكتل التي اتخذت المعارضة طريقا، ومعرفة رؤيتها لإدارة

الدولة، للوقوف عليها، وتبنيها”.





ولفت إلى “حضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وممثلين عن الزعامات التي غابت عن اللقاء”.





وأعلن تيار الحكمة الوطني، الأحد تبنيه خيار المعارضة السياسية،

وقال في بيان: بناء على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب

بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع على أن يعلن تيار الحكمة الوطني تبنيه خيار المعارضة

السياسية الدستورية الوطنية البناءة، والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري، وما يقتضيه

وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني”.

ويأتي إعلان الحكمة تبنية خيار المعارضة بعد أيام على تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تبنيه هذا الخيار، فيما تقول أوساط سياسية وشعبية إن لجوء التيارين إلى المعارضة يأتي بعد فشلهما في الحصول على المناصب التي كانا يطالبان بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، خاصة بعد تقاسم تحالفي الفتح، وسائرون، المناصب العليا داخل الدولة، والشروع في إنهاء مناصب الوكالة، وتعيين شخصيات بالأصالة.

مفهوم المعارضة لدى بعض الكتل “معكوس”

بدوره يقول المحلل السياسي باسل الكاظمي إن

“المعارضة لا إشكال فيها، إذا كانت تصب في مصلحة العملية السياسية، وتسعى إلى

تدعيم خيارات الحكومة والرقابة عليها، وتقويمها، أما إذا كانت النوايا تنصب ضد العملية

السياسية، أو استهداف أطراف معينة، فهذا غير مقبول جملة وتفصيلاً، ولا ننسى أنه

مفهوم المعارضة المحدود خلال السنوات الماضية في البرلمان كان يتمثل بشن هجوم على

طرف معين، أو استهدافه، ولم تكن المعارضة تقويمية، وتعزز مسار الحكومة”.

الباحث والمحلل السياسي باسل الكاظمي

وأضاف الكاظمي في تصريح لـ”النور نيوز” أن “المعارضة يجب تبحث

عن حلول للاقتصاد والسياسة والإعمار، وإعادة النازحين، والعمل على تطوير الأداء

الحكومي في مختلف المجالات”، لافتاً إلى أن “المعارضة في الوقت الحالي

داخل البرلمان تشوبها شبهات، من خلال الابتعاد عن مسألة المهنية، وإلا لماذا تلك

الأطراف لم تلجأ إلى هذا الخيار في وقت بدء تشكيل الحكومة”.

وتقول أوساط سياسية إن “الأيام القليلة المقبلة سوف

تشهد ولادة جبهة سياسية كبيرة معارضة لحكومة عادل عبدالمهدي، ربما تشمل كل تحالف

الاصلاح، خاصة في ظل التقارير الواردة بأن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، يجري

تقييمات لوزراء عبدالمهدي، ومدى تنفيذهم والتزامهم بالبرنامج الحكومي، ليعرض خلال

الفترة المقبلة أمام مجلس النواب، وقد يُقال نواب بسبب ذلك.





ويقود حراك المعارضة ائتلاف النصر، الذي أعلن رسميًا معارضته

للحكومة، فيما يقول مراقبون أن العبادي يسعى إلى العودة لمنصب رئيس الوزراء، مستغلاً

بذلك الظروف الحالية التي تمر بها حكومة عبدالمهدي، والتلكؤ الحاصل في بعض

الملفات.





وعلى مدار السنوات الماضية لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في البرلمان العراقي، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة أو لا تعارض سياساتها، والسبب بحسب مراقبين يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.

العبادي والحكيم ..



ملهمي الكتل المعارضة

ويأتي حراك العبادي والحكيم بداعي أن الرجلين ليس لدى كتلتيهما

مناصب في حكومة عبدالمهدي، وهذه عقدة الخلاف مع الكتل الأخرى، إذ يرى العبادي والحكيم

أنهما تعرضا إلى ما يشبه الخدعة، حيث تنازلا عن حصصهما في الحكومة، على أمل أن تتنازل

بقية الكتل، دعمًا لمساعي الإصلاح، لكن ذلك لم يحدث.

من جهته أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الاثنين، أن

“خيار المعارضة السياسية الذي أعلنه التيار ليس مفاجئاً، وهو مكمل للعملية السياسية،

ولا يهدف إلى إسقاط حكومة عبد المهدي”.

وأضاف فدعم في تصريح صحفي أن “تيار الحكمة أعلن بشكل

واضح أنه سيكون ضمن المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، وقال: “عملنا سيكون مراقبة

عمل الحكومة ولا نهدف إلى إسقاطها أو استهداف وإضعاف العملية السياسية بالعراق”.

هل سيتفكك تحالف الاصلاح؟

وبشأن طبيعة الحراك الدائر، وما إذا كان تحالف الاصلاح الذي يجمع بعض القوى

سيتفكك نفى القيادي في تحالف النصر وعضو الهيئة السياسية محمد

نوري أن يكون التحالف عُرضة للتفكك، مشيراً إلى أن “التحالف قد يذهب إلى

المعارضة بأكمله”.





وقال نوري في تصريح متلفز إن “بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول إمهال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 10 ايام لاكمال الكابينة الوزراية, هو محاولة لحل الأزمة”, مبيناً أن “الكتل لن تستجيب لمطلب الصدر بتفويض عبد المهدي”.

القيادي في تحالف النصر محمد نوري

وأكد نوري أنه “لن يحدث تفكك في تحالف الإصلاح, وقد

يذهب للمعارضة بأجمعه خلال الايام المقبلة وجميع كتل تحالف الإصلاح غير راضية عن الحكومة

وسائرون ستذهب الى المعارضة اولا واخيرا”, مبينا ان “النصر حسم موقفه بالذهاب للمعارضة

بنسبة 80%”, إلا أن “الوقت غير مناسب للذهاب الى المعارضة بشكل علني ومباشر”.

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