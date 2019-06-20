2019/06/20 | 10:16

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ضبط ثلاث ارساليات اجبان مخالفة في كمرك سفوان الحدودي

ضبطت السلطات الكمركية في مركز كمرك سفوان الحدودي اليوم الخميس ثلاث

ارساليات من مادة الجبن تم التلاعب بأوزانها الحقيقية . وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها " ان أوزان الأرساليات

المذكورة في تصاريحها الكمركية لا تتلائم مع كمية البضاعة

المحملة على السيارات وقد تم تنظيم محضر ضبط اصولي بها وإحالتها

للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.

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