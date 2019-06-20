2019/06/20 | 10:16

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رئيس الصين يصل الى كوريا الشمالية

الخميس

20

حزيران

2019 :

09:58 am

45

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين اليوم الخميس أن الرئيس الصيني

شي جين بينغ وصل إلى كوريا الشمالية.وشي هو أول زعيم صيني يزور كوريا الشمالية منذ 14 عاما، وستستغرق

زيارته يومين.

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