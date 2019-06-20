استقرار أسعار النفط رغم انخفاض المخزونات الأمريكية

2019/06/20 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت العقود الآجلة للنفط دون تغير يذكر حيث دعمت الأسعار من هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية لكن الأداء الضعيف للأسهم أبطل أثر ذلك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.82 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.26 بالمئة، لتغلق عند 53.76 دولارا للبرميل.



وسجل الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية منذ أوائل يناير كانون الثاني.

وبعد ضخها لأعلى مستوى في نحو عامين، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة.

وشهدت مخزونات المنتجات المكررة تراجعات مفاجئة أيضا بسبب زيادة أعمال التكرير وصادرات الخام، فضلا عن تراجع في إنتاجه.

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