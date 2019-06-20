بالفيدو – قوات امنية تطوق مبنى محافظة البصرة خشية اقتحامها وحرقها من الغاضبين

2019/06/20 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – البصرة – تظاهرات حوطت قوات امنية في محافظة البصرة مبنى المحافظة ومجلسها احتجاجا على الاوضاع الخدمية في المحافظة وتردي الطاقة الكهربائية .وبحسب مصادر محلية، فان شرطة البصرة باشرت بمصادرة الاطارات المستخدمة للعجلات خشية من حرقها خلال التظاهرات .

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