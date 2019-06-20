امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية وسط العاصمة

2019/06/20 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط بغداد.

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