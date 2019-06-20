2019/06/20 | 10:31

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العهد نيوز - صلاح الدين

احبطت القوات الامنية المشتركة تعرضا ارهابيا شنته عصابات داعش على احدى المناطق في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر امني رفض الكشف عن

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