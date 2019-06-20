الكمارك: ضبط ثلاث ارساليات مخالفة للضوابط في سفوان

2019/06/20 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ضبطت السلطات الكمركية في مركز كمرك سفوان الحدودي، ثلاث ارساليات من مادة الجبن تم التلاعب بأوزانها الحقيقية.





وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان

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