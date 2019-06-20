2019/06/20 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC رجحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، سحب اليد من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إن لم يعمل بصورة صحيحة بمحاربة الفساد وكشف الفاسدين.وقال عضو اللجنة صباح حسن في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “في أي لحظة يمكن سحب اليد من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، مبينا ان “هذا يعتبر أمرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترجيح بسحب اليد من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد المركز الخبري الوطني.

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