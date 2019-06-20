البعيجي: الكتل السياسية المستفيدة بتشكيل الحكومة تدعم رئيس الوزراء بالاعلام وتضغط عليه بالخفاء من اجل مصالحها

2019/06/20 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي على ان ترك الامر لرئيس الوزراء بأختيار ماتبقى من الكابينة الوزارية هو امر غير صحيح ولايوجد له اي صحة والدليل تأخير حسم ماتبقى من الكابينة الوزارية الى الان.

موضحا لو ان “الامر متروك للسيد رئيس الوزراء باختيار كابينتة الوزارية كما تزعم بعض الكتل السياسية بانها خوله بالاختيار فما السبب الذي اخر بقاء الكابينة الوزارية غير مكتملة الى يومنا هذا والحكومة مضى على تشكيلها سنه تقريبا”.

وقال النائب منصور البعيجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه على “الكتل السياسية التي عطلت اكمال الكابينة الوزارية ان تدرك جيدا ان الشعب يدرك جيدا ما يدور في الساحة السياسية ولن يصدق ما تصرح به الكتل من ترك الامر للسيد رئيس الوزراء خصوصا وان الوضع الحالي مزري بسبب عدم تنفيذ البرنامج الحكومي لعدم اكمال الكابينة الوزارية الامر الذي ادى الى ارباك المشهد السياسي والخدمي والاقتصادي والامني بصورة عامة”.

واضاف البعيجي “مازالت عملية المحاصصة مستمرة وعلى جميع الاصعدة سواء كانت في اختيار الكابينة الوزارية او حسم الدرجات الخاصة وحتى ملف التعينات في البلد لذلك على الجميع ان يدرك جيدا خطورة الوضع الحالي وان يقدم مصلحة البلد والشعب على المصالح الخاصة والا سيكون القادم اسواء بسبب المحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى مانحن عليه”.

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