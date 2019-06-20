حقوق الإنسان: أوضاع السجناء في السجون العراقية سيئة جدًا

2019/06/20 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأربعاء، ان أوضاع السجناء في السجون العراقية سيئة جدا.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية هيمن باجلان في بيان وصل “النور نيوز” ان “اوضاع السجناء في بعض السجون في العراق سيئة جدا في ظل غياب البرامج التأهيلية الفكرية والبدنية لهم، جاء ذلك في لقاء له مع صحيفة واشنطن بوست الامريكية”.

واضاف باجلان “لدينا معايير دولية لفرق الرصد التابعة للمفوضية لرصد اوضاع السجون والبيئة السجنية وأقسام تأهيل السجناء داخل السجون وأساليب التعامل مع السجناء وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” ً ، مضيفا بان “اغلب السجون تعاني من اكتظاظ في اعداد النزلاء خصوصا ان الاحصائيات تشير الى وجود اكثر من 28000 محكوم و 29000 موقوف على ذمة التحقيق لحد الان لم تحسم قضاياهم”.

يذكر ان “صحيفة واشنطن بوست الامريكية اجرت لقاء مع عضو مجلس المفوضين المفوض هيمن باجلان عن واقع السجون في العراق”.

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