ميسي يوجه رسالة قوية لجماهير الأرجنتين

2019/06/20 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات تحدث ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني بعد تعادل منتخب بلاده مع باراجواي بهدف فجر اليوم في الجولة الثانية من بطولة كوبا أميركا.وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:نحن في وضع معقد وهناك العديد من الشباب الذين لم يعيشوا مثل هذه الأمور من قبل و لكن عليك رفع رأسك بسرعة

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