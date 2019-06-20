النصر يحذر من “دولة عميقة” جديدة

2019/06/20 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حذر ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس، من دولة عميقة جديدة، تكون اعمق من الدولة العميقة الحالية، من خلال سيطرة جهات على ملف الدرجات الخاصة.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان صحفي ان “ائتلاف النصر، مع انهاء ملف الدرجات الخاصة بأسرع وقت ممكن، وليس مع تأجليه، لكن يجب حسمه

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