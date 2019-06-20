البعيجي: الكتل السياسية تدعم رئيس الوزراء بالإعلام وتضغط عليه بالخفاء

2019/06/20 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح ائتلاف دولة القانون، ان ترك الأمر لرئيس الوزراء باختيار ما تبقى من الكابينة الوزارية هو أمر غير صحيح، ولا يوجد له أساس من الصحة والدليل تأخير حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية الى الآن.

واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في بيان، انه على الكتل السياسية التي عطلت اكمال الكابينة الوزارية ان تدرك جيدا ان الشعب يدرك ما يدور في الساحة السياسية، ولن يصدق ما تصرح به الكتل من ترك الامر لرئيس الوزراء، خصوصا وان الوضع الحالي مزرٍ بسبب عدم تنفيذ البرنامج الحكومي لعدم اكمال الكابينة الوزارية، الامر الذي ادى الى إرباك المشهد السياسي والخدمي والاقتصادي والامني بصورة عامة.

واضاف البعيجي، ان عملية المحاصصة مازالت مستمرة وعلى جميع الاصعدة سواء كانت في اختيار الكابينة الوزارية او حسم الدرجات الخاصة وحتى ملف التعينات في البلد، لذلك على الجميع ان يدرك جيدا خطورة الوضع الحالي، وان يقدم مصلحة البلد والشعب على المصالح الخاصة، وإلا سيكون القادم أسوأ بسبب المحاصصة المقيتة التي أوصلت العراق الى ما هو عليه الآن.

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