السهيل: زيارة امير الكويت جزء مهم من التنسيق الثنائي لاوضاع المنطقة

2019/06/20 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد عضو مجلس النواب عن كتلة وطن هشام السهيل، الخميس، زيارة امير الكويت صباح الاحمد الصباح اليوم الى بغداد جزء مهم من التوافق والتنسيق الثنائي لاوضاع المنطقة .وقال السهيل في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة مه، إن “الزيارة تاتي بوقتها المناسب في ظل ماتتعرض له المنطقة من ازمات تتصاعد والتي تحتاج دولها الى التنسيق […]

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