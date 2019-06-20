بالصور.. تظاهرات في البصرة احتجاجاً على نقص الخدمات

2019/06/20 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/تظاهر العشرات من اهالي محافظة البصرة، اليوم الخميس، للمطالبة بتووفير الخدمات والطاقة الكهربائية.وقال المصدر الصحفي، ان "العشرات من اهالي المحافظة تظاهروا اليوم للمطالبة بتحسين واقع الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، مشيرا الى ان "التظاهرات كانت بالقرب من مبنى الحكومة المحلية وسط البصرة".

واضاف،ان "التظاهرات قامت وسط اجراءات مشدد تحسباً لخروجها عن سلميتها أو الإضرار بممتلكات المواطنين والاملاك العامة".

وتشهد مدينة البصرة بين الحين والاخر احتجاجاً على سوء وتردي الخدمات.انتهى/س

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