خلال 30 يوما.. معامل العلف في كربلاء تنتج 5500 طن من الأعلاف

2019/06/20 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الخميس، عن إنتاج (5500) طن من الأعلاف من خلال ثلاثة معامل عاملة في المحافظة للفترة من 15 ايار لغاية 15 حزيران الجاري .وقال محمد جبار الحسناوي رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية، في بيان، تلقت وكالة النبأ لأخبار نسخة منه، إن "ثلاثة معامل للأعلاف في محافظة كربلاء أنتجت (5500) طن من الأعلاف".

واضاف، ان "معمل علف السعود للدواجن الذي يقع في ناحية الحسينية والذي تبلغ طاقته الانتاجية 8 طن/ساعة انتج (1000) طن، فيما أنتج معمل علف الواحة لإنتاج البلت الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية (20) طن/ساعة أنتج (3250) طن، فيما أنتج معمل علف الحافظ الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية (10) طن/ساعة أنتج (1250) طن".

واوضح الحسناوي، ان "معمل كربلاء للعلف الحيواني الذي تبلغ طاقته الانتاجية (9.5) طن /ساعة متوقف عن العمل بسبب وجود اعمال ترميم وصيانة، فيما معمل علف الهندية الذي تبلغ طاقته الانتاجية (5) طن/ ساعة متوقف عن العمل حاليا".



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