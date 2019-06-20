2019/06/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من القلق سادت بين محبي الفنان الخليجي عبد المجيد عبدالله، وذلك بعدما ترددت الكثير من الأنباء في الفترة الماضية حول إصابته بمرض ما، مع عدم ذكر الكثير من التفاصيل عن ماهية ما يعاني منه.وفي مداخلة هاتفية في برنامج “كسرة روتين”، قرر الفنان عبد المجيد عبدالله أن يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المجيد عبدالله يثير قلق الجمهور بعد إعلانه عن إصابته بهذا المرض ! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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