مقتل مدني بمشاجرة مسلحة شمالي ديالى

2019/06/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل مدني بمشاجرة مسلحة شمالي المحافظة.

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