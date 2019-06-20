فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمجمع الكليات في باب المعظم ببغداد

2019/06/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، باخماد حريق اندلع بمجمع الكليات في باب المعظم ببغداد.

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