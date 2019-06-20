القوات الأمنية تبدأ عملية انتشار جديدة في 7 مواقع يوجد فيها أمريكان

2019/06/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات الأمنية عملية انتشار جديدة في 7 مواقع توجد فيها قوات أمريكية.

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