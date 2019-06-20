النفط يرتفع وسط مؤشرات على تحسن طلب أمريكا والاتفاق على موعد اجتماع أوبك

2019/06/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط قرابة اثنين بالمئة يوم الخميس بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإن

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