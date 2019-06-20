امريكا:ايران لم تسقط لنا اليوم طائرة مسيرة ترجمة خولة الموسوي

2019/06/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الأمريكي إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني وذلك بعد تصريحات إيرانية بإسقاط طائرة فوق إقليم هرمزجان.وأكد مسؤول أمريكي إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي بصاروخ أرض- جو إيراني، لكنه قال إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية في مضيق هرمز.وقال المسؤول لـ”لرويترز” أن الطائرة تابعة للبحرية...

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