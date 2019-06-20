2019/06/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف البناء مختار محمود، اليوم الخميس، وجود 5 وزراء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عملهم ضعي منذ بداية تشكيل الحكومة، فيما بين ان هناك مقترح لاستدعاء الوزراء الخمسة في مجلس النواب بشأن ضعف عملهم الوزاري.وقال محمود في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “هناك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البناء يتجه لاستدعاء 5 وزراء المركز الخبري الوطني.

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