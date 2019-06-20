2019/06/20 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فيديو الارتجاف.. هذا ما كشفه الأطباء عن حالة ميركل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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