وكالة: سومو باعت مليون برميل بعلاوة اقل

2019/06/20 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} كشف مصدران تجاريان اليوم الخميس 20 حزيران 2019، ان شركة تسويق النفط العراقية {سومو} باعت مليون برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة أقل قدرها 90 سنتا فوق سعر البيع الرسمي للخام.

وبحسب رويترز، لم يتسن حتى الآن معرفة مشتري الشحنة التي سيتم تحميلها بين الثامن والعاشر من يوليو تموز.وكانت الشركة باعت خام البصرة الثقيل للتحميل في حزيران بعلاوة 2.30 دولار للبرميل.

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