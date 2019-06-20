حريق في مجمع كليات باب المعظم وسط بغداد

2019/06/20 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اندلع حريق ،اليوم الخميس، في مجمع كليات باب المعظم وسط العاصمة بغداد.وقال مراسل “يس عراق”، ان “حريقا اندلع في احد اقسام المجمع، بدون معرفة الاسباب”.واضاف ان “سيارات الاطفاء هرعت الى مكان الحادث لمكافحة الحريق”.

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