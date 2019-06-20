شمول هذه الشريحة العاملة بحقوق التقاعد

2019/06/20 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية، عن الساعدي في تصريح له ان" قرار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺪة اﺷـــﻬـــﺮ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻻﺟــــﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻰ ﻋــﻘــﻮد داﺋــﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻮزارات اﺗﺎح ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ".واﺿﺎف الساعدي، ان" اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻨـــﺤـــﺖ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮد اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﺣــﻘــﻮﻗــﺎ ﺗــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ ﺑــﺤــﺴــﺐ القوانين ﻛـــﺤـــﺎل الموظفين ﻋـــﻠـــﻰ الملاك اﻟـــﺪاﺋـــﻢ"، مبينا ان "ذلك يعني ان اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ بين اﻻﺟـــــــــﻮر اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ والموظفين ﻣــــﺘــــﺴــــﺎوﻳــــﺔ".واشار الى ان" اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺔ ﻟــﻸﺟــﻮر اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ان أﻟﻐﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺬﻣــﺔ اﻷﺟـــﻴـــﺮ اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ ﻣـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻴــﻔــﺎت ﺗــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة الماضية".انتهى..م.ر

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