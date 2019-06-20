طهران تعلن اسقاط طائرة تجسس امريكية في مضيق هرمزغان

2019/06/20 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل الانباء الايرانية، ان" الحرس الثوري الايراني اسقط طائرة تجسس تابعة للقوات الامريكية في الاجواء الايراني بصاروخ "ارض جو".هذا واعترفت امريكا بعد دقائق من اسقاط طائرة التجسس التابعة لها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ "ارض جو".الحرس الثورة اكد، ان" التصريحات الامريكية مغلوطة بما يخص اسقاط الطائرة في المياه الدولية انما تم اسقاطها بعدما دخلت المجال الجوي الايراني".انتهى..م.م

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