الجمارك:ضبط ثلاث ارساليات اجبان مخالفة في جمرك سفوان الحدودي

2019/06/20 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطات الجمركية في مركز جمرك سفوان الحدودي، اليوم الخميس، ثلاث ارساليات من مادة الجبن تم التلاعب بأوزانها الحقيقية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “أوزان الأرساليات المذكورة في تصاريحها الجمركية لا تتلائم مع كمية البضاعة المحملة على السيارات”.واضاف البيان انه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي بها وإحالتها للقضاء لأتخاذ

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