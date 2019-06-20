2019/06/20 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قالت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، إن 150 متظاهرا نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة مطالبين بالخدمات والتعيين وإيجاد فرص عمل، لافتا إلى أن الموقف طبيعي ولا وجود لأعمال شغب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو… خروج مئات المتظاهرين امام ديوان محافظة البصرة وكالة خطوة برس.

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