الرئيس السابق للأنتربول يعترف بتلقيه رشى بلغت 2.1 مليون دولار

2019/06/20 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أقر الرئيس السابق للانتربول مينغ هونغوي، الأربعاء، بتلقيه رشى بلغت 2.1 مليون دولار في محاكمة في الصين، في سقوط كبير للمسؤول الكبير الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الشرطة في بلاده.وقالت محكمة الشعب المتوسطة في تيانجين في شمال الصين إن مينغ “أظهر توبته” خلال الجلسة، مبينة أن الحكم سيعلن “في موعد او […]

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