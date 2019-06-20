2019/06/20 | 10:47

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لجنة الشهداء والضحايا النيابية تصدر بيانا بذكرى مجزرة سبايكر

الخميس

20

حزيران

2019 :

10:38 am

10

بسم الله الرحمن الرحيم(الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا )صدق الله العلي العظيم تمر علينا اليوم ذكرى فاجعة وجريمة من جرائم العصابات

التكفيرية الا وهي التفجير الارهابي لناحية تازة خورماتو في محافظة

كركوك الحبيبة حيث لا تفرق هذه العصابات الاجرامية بين مسلمٍ ومسيحيٍ

وإيزيديٍ او شبكيٍ او بين عربيٍ وكرديٍ وتركمانيٍ وكلا نالهم نصيبا من

تلك الجرائم ومثل هذا اليوم العشرين من حزيران من عام ٢٠٠٩ كان

حصة المكون التركماني تفجيرا ارهابيا راح ضحيته اكثر من (٤٥٠) شخص بين

قتيلٍ وجريح معظمهم من النساء والاطفال فضلا عن تدمير الممتلكات

الخاصة والعامة في هذه الناحية لا لذنب اقترفوه سوى انهم يريدون العيش

بحياة كريمة في عراقهم الحبيب وتحت مظلة العراق الجديد وارادت

العصابات التكفيرية بهذا التفجير تأجيج نار الفتنة العنصرية والطائفية

لتحقق مأربها الدنيئة ،ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية اذ تستذكر

وتستنكر هذه الجريمة التي افجعت اهالي ناحية تازة نسال الله ان

يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان

، ونطالب الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ووزارة المالية ان تخصص لمؤسسة

الشهداء موازنة مالية للسنوات القادمة بحيث تكون قادرة على تعويض ذوي

الشهداء والمصابين تعويضا ماديا ومعنويا مجزيا فضلا عن اعمار تلك

الناحية المنكوبة من جرائم الارهاب ..الرحمة والخلود لشهداءنا الابرار والخزي والعار للإرهابيين القتله ومن

يدعمهم ...لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

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