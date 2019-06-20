2019/06/20 | 10:47

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كولومبيا تعبر قطر بصعوبة وتحجز تذكرة التأهل في كوبا أمريكا

فاز منتخب كولومبيا على نظيره القطري بهدف دون رد، في مباراتهما ضمن

الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا.وانتزع المنتخب الكولومبي الفوز بهدف دوفان زاباتا في الدقيقة

85.وبات كولومبيا أول منتخب يتأهل للدور الثاني متصدرا المجموعة برصيد

ست نقاط من فوزين متتاليين، بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة

وحيدة.تفوق منتخب كولومبيا بشكل كاسح فنيا وبدنيا طوال الشوط الأول، بفضل

النشاط الملحوظ الرباعي الهجومي مارتينيز وكوادرادو وخاميس رودريجيز

وزاباتا.تهدد مرمى الحارس القطري سعد الشيب أكثر من مرة، وألغى الحكم هدفا

سجله ياري مينا برأسه بداعي التسلل بعد مرور ست دقائق فقط.

تماسك المنتخب القطري أمام الضغط الكولومبي، إلا أن العنابي لم

يتمكن من استغلال أبرز أسلحته خاصة الثنائي عبد الكريم حسن ورأس

الحربة المعز علي.لذا كان الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في نزهة كروية تامة طوال

الشوط الأول، ولم تصله سوى تسديدة ضعيفة لحسن الهيدوس.لم يتغير السيناريو كثيرا في الشوط الثاني، ضغط كولومبي واستبسال

دفاعي قطري مع تألق حارس المرمى سعد الشيب، الذي أنقذ هدفين مؤكدين

بعد مرور ربع ساعة بتصديه لتسديدتي مارتينيز.انتبه المنتخب القطري للخطر نسبيا، وبادل منافسه الهجوم على فترات

متقطعة بمحاولات غير مؤثرة لعبد الكريم حسن وأكرم عفيف.لجأ مدربا الفريقين لورقة البدلاء حيث شارك رادميل فالكاو مكان

كوادرادو، بينما حل كريم بوضياف مكان عبد العزيز حاتم قبل 25 دقيقة

من نهاية زمن المباراة.

لم يستفد منتخب كولومبيا من سلاح الركلات الركنية، ومال في أوقات

كثيرة للضغط على جبهة الظهير الأيمن بيدرو ميجيل، وأمطر منطقة جزاء

العنابي، إلا أن الشيب وزملاءه المدافعين كانوا صامدين بقوة بفضل

التمركز السليم.إلا أن المنتخب الكولومبي لم يتملكه اليأس، بل نجح في مسعاه في وقت

قاتل، مستغلا الهفوة الوحيدة لدفاع العنابي، حيث لعب خاميس

رودريجيز كرة عرضية قابلها دوفان زاباتا برأسه في الشباك.كاد القطريون أن يسجلوا التعادل في الدقيقة الأخيرة بهجمة منظمة انتهت

بتسديدة عبد الكريم حسن بجوار القائم الأيسر.ووسط اندفاع قطري سعيا للتعادل أضاع زاباتا فرصة مضاعفة النتيجة، من

انفراد تام، أطلق بعده الحكم اللقاء بعد أربع دقائق وقت بدل ضائع.

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