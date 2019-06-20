ائتلاف النصر يحذر من دولة عميقة جديدة

2019/06/20 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف النصر من دولة عميقة جديدة، تكون اعمق من الدولة العميقة الحالية، من خلال سيطرة جهات على ملف الدرجات الخاصة.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان صحفي ان “ائتلاف النصر، مع انهاء ملف الدرجات الخاصة بأسرع وقت ممكن، وليس مع تأجليه، لكن يجب حسمه وفق ضوابط المهنية والكفاءة، واختيار شخصيات بعيدة عن […]

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