مشددة على وحدة العراق.. ميركل تؤكد معارضتها قيام دولة كردية شماله

2019/06/20 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها قيام دولة كردية مستقلة في العراق، مؤكدة ضرورة توفير أوضاع عادلة للأكراد هناك.وقالت ميركل في تصريحات صحفية خلال زيارتها لإحدى المدارس في مدينة غوسلار بولاية ****ونيا السفلى شمالي البلاد : “لا أعتقد أن من شأن وجود دولة للأكراد أن يخدم السلام في المنطقة”، مشددة على تأييدها وحدة […]

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