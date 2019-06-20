عمليات البصرة توجه رسالة الى شركات النفط في المحافظة

2019/06/20 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن جاسم نزال المالكي، رسالة الى الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

وذكر وزارة الدفاع في بيان تلقت "العهد

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