التوتر بلغ أشده.. ايران تسقط طائرة امريكية وتستبعد اندلاع حرب

2019/06/20 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس اسقاط "طائرة تجسس أمريكية" بعدما انتهكت المجال الجوي الإيراني، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن قواته اسقطت طائرة مراقبة غلوبال هوك الأمريكية الصنع في إقليم هرمزغان الساحلي الجنوبي للبلاد.

ولم يقدم التلفزيون الرسمي صورا للطائرة.

الى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول امريكي متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته أن طائرة أمريكية بدون طيار أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بواسطة صاروخ إيراني.

وقال المسؤول إن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية وهي من طراز إم.كيو-4 سي تريتون التي يمكنها الطيران لاكثر من 24 ساعة بشكل متواصل على ارتفاع يصل الى عشرة اميال.

ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة من العمليات ضد ناقلات النفط في مياه الخليج غير أن طهران نفت تورطها في تلك الهجمات.

ويقول مسؤولون ايرانيون، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هجمات الناقلات الأخيرة لتبرير استخدام القوة ضد الجمهورية الاسلامية.

ويقع هرمزغان على حدود مضيق هرمز حيث وقعت هجمات الناقلات.

وبحسب وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، فان الطائرة الامريكية اسقطت قرب منطقة كوه مبارك في جنوب البلاد.

وتوترت العلاقة بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات على إيران.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، مما فاقم التوترات.

وعلى الرغم من ذلك قال مسؤول أمني إيراني يوم أمس إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بشأن اندلاع صراع.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ارنا عن علي شمخاني الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني قوله "لن تكون هناك حرب (بين ايران والولايات المتحدة) لانه لا يوجد مبرر للحرب".





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