“بالفديو”.. النيران تنهي امال الفلاحين في سنجار وتحرق ما تبقى من محاصيلهم

2019/06/20 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق احرقت النيران الملتهبة، ما تبقى من المحاصيل الزراعية والسنابل في عدد من القرى الزراعية في قضاء سنجار في محافظة نينوى.

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