2019/06/20 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس العثور على مئات الإطارات معدّة لإشعال شوارع البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



العثور على مئات الإطارات معدّة لإشعال شوارع البصرة وكالة خطوة برس.

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