2019/06/20 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت شرطة صلاح الدين اليوم الخميس عن العثور عن قذائف هاون مختلفة العيارات وقنابل في الضلوعية.وقالت الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تم الإخبار عن وجود أجسام غريبة ضمن منطقة الضلوعية / المنطقة البرية كبيبة”.وأضاف البيان “بعد الوصول الى المكان تبين وجود قذائف هاون عيار٨٢ ملم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على قذائف هاون مختلفة في الضلوعية وكالة خطوة برس.

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