اجراءات امنية مشددة مع انطلاق تظاهرات البصرة

2019/06/20 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملية- كلكامش برس؛ اتخت السلطات الامنية في البصرة اجراءات مشددة مع عودة انطلاق التظاهرات المطالبة بالخدمات.

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