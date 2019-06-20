تجدد تظاهرات البصرة بازدياد عدد المطالبين بالخدمات

2019/06/20 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تجدد التظاهرات المطالبة بتحسين واقع الخدمات في محافظة البصرة بازدياد لافت لعدد المطالبين والمشاركين في التظاهرة.

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