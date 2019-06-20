خبير كروي مغترب ينضم إلى اتحاد الكرة

2019/06/20 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن انضمام خبير كروي مغترب الى عضوية الاتحاد بعد سنوات من الغربة في قطر.وقال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الخبير الكروي موفق المولى، عاد الى بغداد، امس الاربعاء، بعد انتهاء عمله مع الاتحاد القطري لكرة القدم”.وأضاف كريم، أن “المولى يعد من […]

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