النصر يحذر من دولة عميقة تكون أعمق من الحالية

2019/06/20 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حذر ائتلاف النصر، اليوم الخميس، من دولة عميقة جديدة، تكون اعمق من الدولة العميقة الحالية، وذلك عبر سيطرة جهات على ملف الدرجات الخاصة.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، ان “ائتلاف النصر، مع انهاء ملف الدرجات الخاصة بأسرع وقت ممكن، […]

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