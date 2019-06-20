2019/06/20 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق بمجمع الكليات في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، ان” حريقاً اندلع داخل مجمع الكليات منطقة باب المعظم وبالتحديد داخل غرفة التدريسيين في معهد الإدارة والاقتصاد”.واضاف، المصدر، انه” تم السيطرة على الحادث بمهنية وكفاءة عالية من قبل فرقتي إطفاء وبوقت قياسي دون وقوع أي إصابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق اندلع بمجمع كليات باب المعظم وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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