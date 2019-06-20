2019/06/20 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية شرطة الديوانية اليوم الخميس المواطنين في المحافظة لمنع أبنائهم من السباحة في الأنهر تجنباً لحالات الغرق في ظل ارتفاع درجات الحرارة.وقال بيان للشرطة تلقى النعيم نيوز نسخة منه إن الكثير من الشباب والاحداث يتوجهون خلال فصل الصيف الى الأنهر وهم لا يجيدون السباحة مما يعرضهم الى الغرق، مطالبة الأهالي بمنع أبنائهم من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الديوانية تحذر الأهالي من سباحة أبنائهم في الأنهر تجنباً للغرق النعيم نيوز.

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