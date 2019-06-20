English | كوردى

عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية


عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية
2019/06/20 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية

عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع  الرئيس ترمب على

تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في

#السعودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).

كامل التفاصيل في: موقع كلمة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا