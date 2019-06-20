2019/06/20 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية
عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على
تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في
#السعودية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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