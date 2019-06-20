2019/06/20 | 10:55

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عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في #السعودية

عاجل | البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس ترمب على

تفاصيل ضربة صاروخية استهدفت منشأة لتحلية المياه في

#السعودية

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