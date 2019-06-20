صحيفة: صواريخ الكاتيوشا التي استخدمت بالهجمات الأخيرة أميركية بأمتياز

2019/06/20 | 10:56

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بغداد :سومر نيوز

كشفت صحيفة عربية، الخميس، عن هوية صوارخي الكاتيوشا التي استخدمت في الهجمات الأخيرة ببغداد والبصرة ونين...

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